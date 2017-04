Governo dos Açores integra Conselho de Acompanhamento de Revisão da PAC

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas vai representar o Governo dos Açores no Conselho de Acompanhamento de Revisão da Política Agrícola Comum (PAC), presidido pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, e que integra um painel de peritos e uma comissão de representantes.

“A integração do Governo Regional no Conselho de Acompanhamento é muito importante para a afirmação da agricultura no desenvolvimento económico e social dos Açores”, frisou João Ponte.

Desta forma, os Açores terão oportunidade de evidenciar o reconhecimento das suas especificidades como Região Ultraperiférica e, assim, salvaguardar os interesses da Região, em especial do setor agrícola e dos agricultores, na futura Política Agrícola Comum.

O Conselho de Acompanhamento visa identificar os principais desafios e contribuir para a formulação das opções nacionais em relação ao futuro da PAC pós-2020.

O ministro Capoulas Santos anunciou na Comissão de Agricultura da Assembleia da República que está para breve a publicação do diploma relativo a esta matéria, com a indicação dos nomes e entidades que vão integrar o Conselho.

Esta estrutura, na qual se faz representar a Região Autónoma do Açores, é constituída por uma componente técnica independente que recorre a destacados especialistas na matéria e uma componente de diálogo e auscultação permanente do setor agrícola através das suas organizações mais representativas.

A Política Agrícola Comum constitui um dos pilares do processo de integração e consolidação do desenvolvimento económico e social europeu.