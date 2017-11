Detenção de traficante de estupefacientes em estabelecimento prisional do Norte

Shares

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com a colaboração dos Serviços Prisionais do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, procedeu à identificação e detenção em flagrante delito de uma mulher pela autoria de crime de tráfico de estupefacientes agravado.

A detenção ocorreu no dia 11 do corrente mês, no Estabelecimento Prisional de Vale de Sousa quando a suspeita procurava fazer introduzir naquele estabelecimento prisional diversas quantidades de heroína, cocaína e haxixe, num total de 187 doses individuais, que transportava no interior do seu organismo.

Após a detenção, foi realizada busca na habitação da detida onde ainda se apreendeu uma quantidade de haxixe que daria para cerca de 300 doses individuais.

A detida, de 24 anos de idade, técnica de ação educativa, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.