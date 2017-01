Polícia Judiciária detém homem por corrupção

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público (DIAP de Lisboa), deteve um homem de 46 anos de idade, arquiteto e técnico superior do Instituto Segurança Social, por corrupção passiva para ato ilícito.

Neste inquérito investigam-se factos relacionados com a emissão de pareceres nos processos de licenciamento de lares da terceira idade.

No decurso da operação foram realizadas três buscas, entre as quais uma domiciliária, tendo sido apreendido diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação. A investigação contou com a colaboração do Instituto Segurança Social.

O detido será presente à autoridade judiciária competente, a fim de ser submetido a primeiro interrogatório judicial.