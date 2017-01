Os pupilos de João Sousa venceram, ontem, o CS Marítimo por 0-1, no Complexo Desportivo do CS Marítimo. Partida essa a contar para 5.ª jornada do Campeonato Divisão Honra Regional de Juvenis, decidida com um golo na segunda parte do desafio apontado por Dylan.

Com mais esta vitória, os juvenis do Nacional reforçam a liderança, contando já com três pontos de vantagem sobre o segundo classificado.