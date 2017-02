Juvenis do Nacional sagram-se tri-campeões

A equipa de Juvenis A do Nacional sagrou-se, ontem, campeã regional ao empatar a um golo na receção ao Marítimo. A equipa visitante até marcou primeiro mas o Nacional reagiu e empatou ainda antes do intervalo, através de Roberto, resultado que se manteve até final do encontro.

Este é o terceiro título consecutivo conquistado pelos juvenis do Nacional, sendo ainda a segunda época consecutiva que o Nacional conquista dos títulos de Juvenis e Iniciados.

Por falar em Iniciados, a equipa B conquistou também o título da I Divisão, graças à vitória de ontem no Caniçal, o que demonstra bem a qualidade do trabalho feito na formação do Nacional.

Ainda nos Iniciados, destaque para o triunfo da equipa A, que depois de ter conquistado o título na semana passada, foi esta manhã vencer a casa do Marítimo por 3-1, terminando em beleza um campeonato onde só soube vencer.