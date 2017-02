Abertura da 1ª Edição Regional de Pós-Graduação em Oncologia

A vice-Presidente da Assembleia Isabel Torres, em representação do Presidente deste órgão legislativo, estará presente, no próximo dia 02 de março, na sessão de abertura da 1ª EdiçãoRegional de Pós-Graduação em Oncologia, que terá lugar no Auditório Florence Nightingale da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, pelas 18 horas.

A 1ª Edição Regional de Pós-Graduação em Oncologia, uma iniciativa que resulta de uma parceria entre o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, conta com a presença da Investigadora e Coordenadora da Equipa Cirúrgica da Unidade de Mama da Fundação Champalimaud, Maria João Cardoso.