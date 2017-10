PJ detém assaltante em Matosinhos

Shares

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de crime de roubo agravado, ocorrido no passado dia 15 de fevereiro do ano em curso numa habitação sita em Matosinhos.

O suspeito, acompanhado de mais dois coautores irrompeu pela referida habitação e, sob coação e ameaça do uso de armas de fogo, apoderou-se da quantia pertencente a um dos residentes.

O grupo criminoso, fazendo-se passar por polícias, veio a usar de grande violência para com os residentes, sendo a proprietária da habitação uma septuagenária.

O detido, de 35 anos de idade, sem ocupação laboral, com antecedentes criminais por crimes contra a propriedade e estupefacientes, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.