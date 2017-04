Polícia Judiciária efetua detenção por pornografia de menores

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, identificou e deteve um homem, com 24 anos de idade, sobre o qual recaem fortes indícios da prática do crime de pornografia de menores agravado.

A investigação policial apurou que o detido se vinha dedicando à prática reiterada deste crime e, na sequência da realização de uma busca domiciliária, procedeu à apreensão dos suportes informáticos que continham diversos ficheiros e imagens relativas a pornografia infantil.

O detido será hoje presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação processual adequadas.