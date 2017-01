Porto nomeado para “Melhor Destino Europeu 2017”

A cidade do Porto foi nomeada para “Melhor Destino Europeu 2017”. A cidade está a concorrer com mais 19 destinos europeus, entre elas Paris, Madrid, Barcelona ou Milão. As votações europeias arrancaram na última sexta-feira, dia 20 de janeiro, e decorrem até ao meio dia de 10 de fevereiro em www.voteporto.com, num processo muito simples, que dispensa registo.

Os dados relativos a 2016 indicam que este foi o melhor ano de sempre para o Turismo e reforçam o enorme impacto positivo deste setor na divulgação nacional e internacional do Porto e Norte de Portugal, na criação de empregos, na consolidação económica, no combate à sazonalidade e na injeção de capital privado na economia local.

Relativamente à nacionalidade de quem visita a cidade, em primeiro lugar surgem os portugueses (28 por cento), logo seguidos pelos espanhóis e franceses (16 e 10 por cento, respetivamente), mas o Porto é claramente um destino cada vez mais transversal e procurado por turistas de diferentes origens.