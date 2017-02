Porto eleito “Melhor Destino Europeu 2017”

O Porto foi, recentemente, eleito “Melhor Destino Europeu 2017“, numa disputa com cidades como Paris, Amesterdão, Londres ou Barcelona. Foram mais de 135 mil votos o que é um recorde neste prémio, já que em 2016, a cidade vencedora – Zadar, na Croácia – obteve 54 mil, número máximo na altura. Segundo os organizadores do galardão, “nunca uma eleição foi tão consensual”.

No total, a cidade do Porto reuniu votos de utilizadores de 174 países, destacando-se, aqui, a preferência dos habitantes dos Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Reino Unido, Canadá, África do Sul, entre outros.

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto e da Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal, referiu que “esta vitória deve ser vista como uma oportunidade ao nível da promoção turística“.

“A visibilidade que este prémio traz é especialmente útil para o sector do turismo, mas é também uma forma de chamar a atenção do Porto como oportunidade de investimento e de empreendedorismo”, acrescentou o autarca da autarquia portuense.

A finalizar, Rui Moreira lembrou que este prémio tem “além de uma dimensão económica, uma importante vertente de imagem que eleva a auto-estima dos portuenses e potencia a afirmação da cidade”.

Refira-se que o “Melhor Destino Europeu” é atribuído através da votação on-line no site da European Best Destination, organização dedicada à promoção turística europeia, sediada em Bruxelas, e que faz uma pré-selecção das cidades a concurso.

Veja o vídeo que a cidade do Porto preparou para esta campanha.