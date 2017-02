Açores disponibilizam apoios à comercialização e transformação dos produtos da pesca e da aquacultura

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia anunciou sexta-feira, em Rabo de Peixe, que estão abertas as candidaturas aos novos regimes de apoio à comercialização e transformação dos produtos da pesca e da aquacultura, cofinanciados pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), no âmbito do Programa Operacional MAR 2020.

Gui Menezes, que falava à margem de uma reunião com associações de pesca locais, salientou que estes dois mecanismos contarão, no total, com apoios públicos de cerca de 12,3 milhões de euros, dos quais 9,2 milhões provenientes do FEAMP, que poderão “potenciar alguns projetos que podem ser liderados pelas associações de pesca para valorizarem os seus produtos e tirarem mais valias do peixe que capturam”.

O Secretário Regional do Mar incentivou, assim, as associações de pesca a candidatarem-se aos apoios com projetos que possam contribuir, por exemplo, para a promoção da qualidade dos produtos da pesca dos Açores, como a realização de campanhas promocionais, potenciar a descoberta de novos mercados e melhorar as condições de colocação no mercado, ou contribuir para a rastreabilidade dos produtos da pesca.

“Esta medida poderá ser de grande importância para a valorização dos produtos da pesca açorianos, contribuindo para o aumento do rendimento dos trabalhadores do setor”, afirmou, sendo que as associações poderão contar com uma taxa de apoio de 85% ou 100%, de acordo com o caráter inovador dos projetos apresentados.

As candidaturas a estes apoios, que têm um limite de 150 mil euros por projeto, poderão ser apresentadas em contínuo até 31 de dezembro de 2018, através de formulários disponíveis no Portal do Governo dos Açores.