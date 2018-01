Grupo Pestana abre novo hotel no Porto

Shares

O Pestana Hotel Group acaba de anunciar a abertura de mais uma unidade com a marca Pestana Collection Hotels. Trata-se do Pestana Porto – A Brasileira City Center & Heritage Building que vai abrir portas já no início do mês de Março, no centro da cidade invicta.

De recordar que esta unidade resulta de uma parceria de apoio à gestão celebrada entre a empresa OPPA – A Brasileira, Lda., do empresário António Oliveira, e o grupo de Dionísio Pestana, passando a integrar os canais de distribuição do maior grupo hoteleiro internacional de origem portuguesa.

O Pestana Porto – A Brasileira localiza-se junto do Teatro Sá da Bandeira e da Estação de São Bento, a 50 metros da Avenida dos Aliados e a 10 minutos da zona histórica da Ribeira, nomeada pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade.

O hotel resulta da reabilitação do edifício que há mais de um século foi construído para acolher a célebre Cafetaria Portuense A Brasileira. A unidade conta com 90 quartos e suites distribuídos por seis pisos temáticos, relacionados com as especiarias importadas nos séculos XV e XVI durante a expansão marítima portuguesa, nomeadamente: Café, Canela, Chá, Chocolate, Anis e Pimenta Rosa.

Foram preservadas as características da fachada e a imagem das salas do rés-do-chão – cafetaria e restaurante – com a sua traça original.

O restaurante, com capacidade para mais de uma centena de pessoas, mantém-se fiel ao desenho original.

A cafetaria, com mais de 115 anos de história, mantém a traça original e reabre com uma esplanada para acolher os visitantes e fazer justiça ao velho slogan – “O melhor café é o da Brasileira”, já que esta foi a primeira cafetaria a servir café em chávena no início do século XX. Estará disponível um all day dining menu, com refeições ligeiras e uma selecção de cafés com sabores únicos que prometem repor a Brasileira no roteiro dos cafés mais emblemáticos do país.