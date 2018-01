Abaixo assinado “exige” o fim da taxa de Proteção Civil

Shares

A CDU, esteve em Santa Cruz em contacto com as populações, onde dinamizou um abaixo-assinado que contou com cerca de 3 centenas de assinaturas. Este abaixo-assinado seguirá agora para o Provedor da Justiça, onde exige o fim da taxa de proteção civil que é ilegal e inconstitucional.

O Porta-voz comunista, José António Jardim, diz que esta é uma situação de roubo escandalosa por parte do executivo camarário do JPP, e que esta Câmara não pode continuar a extorquir a população de Santa Cruz. “Desde de 2014, meio milhão de euros já voaram dos bolsos dos Santa-cruzenses de forma ilícita e isto não pode continuar!”

Por este motivo, a CDU, apela ao Provedor de Justiça “para que se faça justiça e que se pare de uma vez por todas de roubar ao povo de Santa Cruz”, exigindo também a devolução das verbas roubadas às populações desde 2014.