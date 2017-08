A CDU percorreu, esta quarta-feira as zonas altas do Concelho de Santa Cruz, que são zonas esquecidas que carecem de investimentos públicos. Como declarou a cabeça de lista à Câmara de Santa Cruz, Sílvia Vasconcelos, “é necessário que se definam planos de desenvolvimento integrado para estas zonas, e que se aplique uma grande parte do orçamento público municipal anual para intervir nestas áreas que são de periferia social e que acusam várias necessidades e carências que passam, a exemplo, pela melhoria da acessibilidade da rede de transportes; pela criação de equipamentos sociais, culturais e desportivos; pela melhoria de condições de habitabilidade; pela requalificação de equipamentos públicos e pela resolução de problemas de saneamento, com ligação dos esgotos à rede pública de tratamentos de águas residuais.”

A CDU defende um novo rumo para o desenvolvimento e melhoria de vida e bem estar das populações das zonas altas.

CDU denuncia abandono das Zonas Altas de Santa Cruz