Mais Porto Santo promove festival de música na ilha dourada

O movimento cívico MAIS Porto Santo promove nos dias 11 e 12 de Agosto, a partir das 21h30, um festival de música que pretende valorizar jovens artistas do Porto Santo, aos quais se juntam nomes consagrados da música portuguesa.

Danilo Mendonça, o mandatário da juventude do Mais Porto Santo às eleições autárquicas de 1 de outubro, é o principal mentor deste projeto que pretende afirmar-se como uma mais valia no panorama cultural do Porto Santo e como cartaz promocional de futuro.

Para o movimento MAIS Porto Santo os eventos culturais são entendidos “como fatores de renovação e revitalização da nossa ilha, servindo de suporte para a captação de um maior caudal de turismo”.

O Movimento deixa o convite “a todos os Porto Santenses, bem como os turistas que escolheram este paraíso para as suas férias, a se associarem a esta grande manifestação cultural”.