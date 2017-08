‘Aflição’ em memória às vítimas dos incêndios na Madeira

A Câmara Municipal do Funchal instalou, esta terça-feira, dia 8 de agosto, um ano após os incêndios que assolaram o concelho no Verão passado, uma peça escultórica que passa a ser um memorial para todas as vítimas da catástrofe.

A obra, batizada de ‘Aflição’, é do escultor Paulo Neves e está exposta na Rotunda da Fundoa, na freguesia de São Roque, uma zona particularmente afetada pelos incêndios do ano passado.

Trata-se de uma intervenção artística num cedro ardido no Parque Ecológico do Funchal, “uma homenagem que a Câmara Municipal do Funchal entendeu promover, para recordar as vítimas mortais e todas as pessoas afetadas pelos fogos de 2016”, explicou a Vereadora Madalena Nunes.

De acordo com o autor, que doou a peça à Autarquia, esta tem igualmente uma carga mística, uma vez que simboliza um anjo que pede ajuda a Jesus. Madalena Nunes destacou, por sua vez, a forma como Paulo Neves “conseguiu transformar esta árvore, que por fora está queimada, mas por dentro parece nova, numa mensagem de esperança, dizendo-nos que é possível renascer.”