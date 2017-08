22 Instituições da Madeira apoiadas com mais de 31 mil refeições

22 Instituições da Madeira são, diariamente, apoiadas pela Missão Continente com doações dos excedentes das lojas Continente locais, que representam um valor acumulado equivalente a 31.223 refeições por ano.

A nível nacional, todas as 255 lojas Continente contribuem para esta causa com excedentes alimentares. Este apoio é realizado pelo Continente há mais de 20 anos.

Algumas das instituições beneficiadas são: a Mão Solidária – Entrajuda da Madeira, o Instituto Irmãs Hospitaleiras Sagrado Coração de Jesus, ou ainda a Associação Animad e a Associação PATA, organizações que apoiam os madeirenses nas suas causas sociais.

Em 2016, os produtos doados pela Missão Continente representaram um valor de 6 milhões de euros, equivalentes a 1,6 milhões de refeições. Este ano, o número de instituições apoiadas pela Missão Continente é de cerca de 800. A iniciativa, além de apoiar causas sociais, pretende também combater o desperdício alimentar.

Para receberem apoio, as instituições devem candidatar-se, exclusivamente, no site – https://missao.continente.pt/ – preenchendo os principais dados da entidade, a área de atuação e ainda os beneficiários do projeto, um pedido que será, oportunamente, avaliado pela Missão Continente. As beneficiadas atuam em áreas como o apoio a vítimas e crianças abandonadas, luta contra a fome e o combate ao abandono de animais, entre outros.

José Fortunato, Presidente da Missão Continente, declara que “faz parte da política do Continente envolver-se com as comunidades onde as nossas lojas se encontram instaladas. A responsabilidade social é um dos principais canais para que possamos contribuir para o bem-estar dos habitantes, não só através desta iniciativa das doações de excedentes a instituições sociais, como através de outras práticas que visam a sustentabilidade a nível local. São exemplos disso o apoio à produção local, o financiamento de projetos apresentados pelos Centros de Saúde, vencedores do Concurso Missão Continente, a sensibilização para adoção das melhores práticas ambientais e a promoção do consumo consciente”.

Instituições apoiadas na Madeira:

Mão Solidária – Entrajuda da Madeira

ABRAÇO – Associação Apoio a Doentes c/ Sida – Funchal

Instituto Irmãs Hospitaleiras Sagrado Coração de Jesus

Associação Santana Cidade Solidária

Casa Sagrada Família e Refúgio de S. Vicente de Paulo

Caritas Diocesana do Funchal

Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social

Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

Centro Social e Paroquial S. Bento

Centro Social e Paroquial Santíssima Trindade de Tábua

Fundação Dona Jacinta Ornelas Pereira

Fundação Mary Jane Wilson

Caritas Paroquial da Camacha – Paróquia da Camacha

Santa Casa da Misericórdia SANTA CRUZ

SOC.S.VICENTE PAULO

Associação Paralisia Cerebral da Madeira

Casa do Povo de S. Martinho

CSP Santo António

Junta de Freguesia S. Pedro

Associação Animad

Associação PATA

SPAD – Soc. Prot. Animais da Madeira