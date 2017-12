Delegação da Alzheimer na Madeira é candidata à Missão Continente

Shares

A Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal é candidata à Missão Continente com o projeto intitulado ‘Com Aromáticas me Conquistas‘, cujo prazo de votação termina amanhã, sexta-feira, dia 29 de dezembro.

“A nossa missão é a inclusão social e a promoção de uma vida mais saudável da comunidade pertencente ao Bairro da Nazaré, onde se insere a Delegação, dando continuidade e complementando o projeto Horta dos Carinhos”.

O nome “Com Aromáticas Me Conquistas” justifica-se pelo uso que estas plantas terão no projeto e por se pretender a inclusão social de vários elementos, incluindo residentes mais vulneráveis (crianças e idosos) da comunidade. A maior integração de todos os elementos do público alvo num objetivo comum pretende ser concretizada através da criação de duas novas hortas em áreas exteriores à Delegação da Madeira, com o propósito de que haja colaboração na criação e manutenção destas áreas e o envolvimento de todo o público alvo.

Cada mês será dedicado a uma erva aromática e a tarefas diferentes por parte dos participantes. Em semanas diferentes, haverá uma aula de culinária/workshop para as crianças, utentes da Delegação e familiares de ambos grupos e para a comunidade do bairro. Todos meses será promovida a entrega de plantas produzidas nas hortas.

Será lançado um livro em que dará a conhecer todas as receitas do projeto. Para votar basta fazer login na página da Missão Continente e votar em https://missao.continente.