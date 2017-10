Missão Continente apoia projetos relacionados com a alimentação

Shares

A Missão Continente acaba de lançar uma nova iniciativa, a atribuição de Donativos Missão Continente, que tem por objetivo identificar, selecionar e apoiar projetos de âmbito local ou nacional, relacionados com a Alimentação, nas áreas da Alimentação Saudável, Desperdício Alimentar ou Inclusão Social.

Podem participar organizações nacionais, sem fins lucrativos, privadas ou públicas, legalmente constituídas e registadas, sendo que cada entidade promotora deverá ser dotada de personalidade jurídica e ter autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Os interessados deverão apresentar os seus projetos até ao dia 30 de novembro, através do site www.missao.continente.pt.

Os projetos apresentados podem assumir vários formatos – sensibilização, capacitação, integração social, inserção profissional, combate ao desperdício alimentar, entre outros – e dirigir-se a beneficiários de diferentes perfis e faixas etárias.

Os projetos serão avaliados através de uma votação pública, a realizar no site da Missão Continente, e por um júri constituído pelas seguintes entidades: Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Movimento Zero Desperdício, GRACE, Direção Geral de Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar e do Continente.

Os projetos selecionados serão conhecidos no primeiro trimestre de 2018 e o apoio será assegurado pelo valor angariado pela Missão Continente, através da venda dos produtos solidários e de chamadas de valor acrescentado que acontecem na época de Natal.

A atribuição de donativos vem dar continuidade ao apoio que a Missão Continente tem vindo a prestar a projetos de intervenção social, tendo contribuído no ano passado para o financiamento de 40 projetos de agrupamentos de saúde, com mais de 550 mil euros.

De acordo com José Fortunato, Presidente da Missão Continente, “A atribuição de Donativos da Missão Continente é uma iniciativa que respeita o caráter e propósito da Missão Continente, pois promove o desenvolvimento sustentável da sociedade, através do apoio a sistemas de proteção social, assim como de projetos que promovam uma alimentação e um estilo de vida mais saudáveis, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.”