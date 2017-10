43º Congresso da APAVT com mais de 600 participantes

Shares

De 23 a 27 de novembro, decorre o 43º Congresso da APAVT – Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) em Macau, na China, para o qual já estão inscritos 640 participantes dos 700 esperados. “Uma representatividade de agências de viagens que ultrapassa os resultados dos últimos 20 anos”, aponta a associação em comunicado.

O congresso, que tem como tema “Turismo: A Oriente, tudo de novo”, vai contar na sessão de abertura com Pedro Costa Ferreira (APAVT), Ana Mendes Godinho (SET) e Alexis Tam (RAEM). No primeiro painel – “Os Desafios e a Responsabilidade de ser Português”, vão participar Jaime Nogueira Pinto (politólogo), Jaime Gama (ex-presidente da AR) e José Manuel Fernandes (jornalista).

No primeiro dia, o congresso conta também com um workshop de negócios Portugal-China, que vai decorrer à tarde, e que visa promover o encontro entre o Incoming Português e o Outgoing Chinês, e vice-versa. Esta iniciativa vai contar com representantes de agências de viagens de Pequim, Jilin, Henan, Shanxi, Guangdong, Fujian, Hainan, Gansu, Ningxia, Liaoning, Guangxi, Yunnan, Sichuan e Heilongjiang.

O segundo dia abre com o painel “Turismo – A transformação digital no caminho das oportunidades”, que tem para já confirmada a participação de Pedro Amaral (professor universitário). O painel “O papel do Turismo na reinvenção do crescimento económico em Portugal” tem confirmação de Augusto Mateus (ex-ministro) como orador, seguindo-se o painel “Losing sight of Shore” com a recordista Mundial da travessia do Pacífico , Natalia Cohen. Já o painel “O valor económico da Distribuição Turística em Portugal” tem a participação da economista Sandra Primitivo.

O último dia está marcado por uma “À conversa com… Diogo Lacerda Machado”, sobre o Turismo, o Oriente, as Empresas, os Negócios e a TAP.