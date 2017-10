Especialistas em Endocrinologia, Diabetes e Nutrição reunidos nos Açores

Shares

O presidente da Câmara Municipal, José Manuel Bolieiro, esteve, ontem, presente na sessão de abertura do XV Congresso de Endocrinologia e Nutrição dos Açores, das XVI Jornadas de Diabetologia e do VII Simpósio Satélite, que vão realizar-se até 27 de outubro, em Ponta Delgada.

Este evento, organizado pelo Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital do Divino Espírito Santo, “é bem revelador da capacidade de trabalho, na pluralidade das temáticas, mas sobretudo no objetivo comum, que é o de refletir conhecimentos, trocar experiências e informar o saber entre profissionais, em benefício da população em geral. Quer na promoção da saúde, quer no tratamento das pessoas”, afirmou o presidente do Município.

José Manuel Bolieiro ainda realçou “em nome da idealidade de Ponta Delgada, [que] é um enorme gosto registar em sucessivas situações, de forma particular com os profissionais de saúde, a escolha da nossa cidade, da Ilha de São Miguel e dos Açores, para reuniões nacionais desta categoria”.

Por outro, o presidente do Congresso, Rui César, agradeceu “a presença das grandes referências nacionais em Endocrinologia, Diabetes e Nutrição e o patrocínio do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos e de diversas Sociedades Científicas Médicas portuguesas, nomeadamente, de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, de Diabetologia, dos Estudos para a Obesidade e da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal”, que garantem da qualidade técnica e científica deste encontro.

Durante este evento estão a ser debatidos vários temas da atualidade como: a baixa estatura; doenças da hipófise – tumores; disfunções da tiroideia; osteoporose; disfunção erétil; hirsutismos; obesidade; nutrição – alimentação; fisiologia do movimento; hipertensão arterial; dislipidemias e diabetes mellitus.