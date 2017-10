Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Regional avança para consulta pública

Shares

A Secretária Regional da Solidariedade Social apresentou ontem, na Povoação, as principais linhas orientadoras daquela que será a Estratégia Regional Contra a Pobreza e Exclusão Social, anunciando que o documento será submetido a um processo de consulta pública “no decurso do próximo mês de novembro”.

Andreia Cardoso, em declarações no final de uma visita à obra da creche da Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros, revelou que, na sequência de um processo de auscultação que decorreu no primeiro semestre deste ano e envolveu mais de 430 participantes, entre agentes públicos e privados de todos os concelhos da Região, o Governo dos Açores vai colocar o documento delineado à consulta da sociedade civil no sentido de recolher também os seus contributos.

O documento, que está a ser desenvolvido com um horizonte temporal de 10 anos, enumera, como traves mestras, quatro prioridades estratégicas de intervenção, nomeadamente assegurar um processo de desenvolvimento integral e inclusivo a todas as crianças e jovens desde o início de vida, reforçar a coesão social na Região, promover uma intervenção territorializada e garantir o conhecimento adequado sobre o fenómeno da pobreza no arquipélago.

“Este será um documento inovador no contexto nacional”, frisou Andreia Cardoso, destacando que os Açores se tornam, assim, a primeira Região do país a delinear um plano “territorializado e desenvolvido de forma participativa, envolvendo um grande número de pessoas e instituições” e que agora, através do processo de consulta pública, acolhe também os contributos da sociedade civil.

O trabalho de diagnóstico que servirá de base à estratégia foi acompanhado de perto por peritos regionais e nacionais com reconhecido currículo académico e profissional nas áreas da Sociologia, Economia, Serviço Social, Emprego, Saúde e Educação, e que integrarão a futura comissão cientifica que acompanhará e aconselhará a elaboração do plano de ação para o biénio 2018-2019, no qual constarão as ações e medidas a implementar.

A Estratégia Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social propõe-se a melhorar a articulação e coerência das políticas públicas, potenciando, desta forma, um conjunto de mecanismos que conduzam à elevação da qualidade de vida dos Açorianos, em particular daqueles que se confrontam com situações de pobreza e exclusão social.