Estudantes de escolas francesas visitam Centros experimentais de Agricultura na RAM

A Direção Regional de Agricultura, através da Divisão de Experimentação e Melhoria Agrícola (DEMA), tem recebido cada vez mais turistas, principalmente franceses e alemães, nos diversos Centros de Experimentação (Fruticultura Subtropical, Bananicultura e Floricultura).

Muitos destes visitantes estão ligados à área agrícola (estudantes de escolas agrícolas e agricultores) ou à área de botânica, o que faz com que nos visitem não só por lazer, mas sobretudo com a finalidade de obter novos conhecimentos especializados sobre as culturas, sejam elas subtropicais, ornamentais ou endémicas, que disponíveis nesta Divisão.

Algumas agências de viagem, cientes deste nicho de mercado, têm inclusive programas específicos para este público, por exemplo, estudantes acompanhados por professores de escolas de agricultura francesas, contabilizando-se já inúmeras visitas.

Estes turistas, com formação superior em Agricultura, revelam muito interesse pelo que é explicado no decorrer das visitas, elogiando e manifestado a sua satisfação pelo que viram e ouviram, razões estas que fazem com que uma escola agrícola tenha repetido a visita com diferentes alunos ao longo do tempo.

Saliente-se ainda que já estão agendadas para o próximo ano várias visitas à DEMA. Entre estas, duas de turistas agricultores alemães, que estarão na Região num cruzeiro durante um dia e farão uma visita ao Centro de Fruticultura-Subtropical, o que demonstra que esta Divisão, para além das várias valências inerentes às suas atribuições, é também considerada por muitos um ponto turístico e de conhecimento.