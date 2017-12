Concertos de Natal no Palácio de São Lourenço

Shares

O Salão Nobre do Palácio de São Lourenço acolheu ontem, 27 de dezembro, o Concerto de Natal das flautistas Carla Abreu, Clara Costa e Sara Faria. Atuando pela primeira vez com esta formação, o trio de flautas apresentou um repertório em três ciclos – renascentista, barroco e contemporâneo.

O Concerto do Orfeão Madeirense, a se realizar na quarta-feira, dia 3 de janeiro, às 19 horas, assinalará o encerramento do “Natal no Palácio”. Como usualmente, a entrada é livre, condicionada à capacidade da sala. Estarão disponíveis bilhetes de acesso no próprio dia 3, a partir das 09h30, assegurando reserva de lugar até às 18h45. A partir dessa hora, os lugares serão livremente disponibilizados.