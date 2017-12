Fogo de artifício e Concerto de Ano Novo assinalam a entrada em 2018

Shares

Já começou a contagem decrescente para a entrada no ano de 2018. Todos os olhares estarão postos na noite de 31 de dezembro, para assistir ao Espetáculo Piroténico que se distingue pela sua beleza única. Este ano, o montante total apontado é de oitocentos mil e trinta e sete euros, previsto para o fornecimento, instalação e queima de fogo-de-artifício na festa de passagem do ano 2017/2018.

Porém, o programa festivo pode ser aproveitado a partir desta sexta-feira, dia 29, das 10 às 20 horas. Haverá atuações de Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos na baixa do Funchal 11h45 – 12h35; Coro Infantil – Associação Regional de Educação Artística – Placa central frente à Sé Catedral 17h00 – 17h50; Si que Brade – Associação Regional de Educação Artística – Jardim norte do Palácio de S. Lourenço 20h30 – Concerto “Natal Universal”, pela Orquestra de Cordofones Tradicionais Madeirenses – Jardim norte do Palácio de S. Lourenço 21h30 – XX Festival de Coros de Natal “Natal no Funchal” – Orfeão Madeirense – Igreja do Colégio 30 de dezembro – sábado 10h00 – 20h00 – Atuações de Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos na baixa do Funchal 11h45 – 12h35 – Ensemble Vocal Regina Pacis – Associação Regional de Educação Artística – Placa central frente à Sé Catedral 17h00 – 17h50 – Ensemble de Percussão – Associação Regional de Educação Artística – Jardim norte do Palácio de S. Lourenço 18h00 – Concerto “Com música para o Ano Novo” – Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira – Teatro Municipal Baltazar Dias 19h30 – 20h30 – Atuação dos Black and White Dixieland Jazz Band – Jardim norte do Palácio de S. Lourenço 21h30 – XX Festival de Coros de Natal “Natal no Funchal” – Orfeão Madeirense – Igreja do Colégio.

No domingo, dia 31, das 10 às 20h00, Atuações de Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos na baixa do Funchal 11h45 – 12h35 – Coro Juvenil – Associação Regional de Educação Artística – Placa central frente à Sé Catedral 17h00.

A Missa Final de Ano e Te Deum, pelo Coro de Câmara da Madeira, realiza-se na Sé Catedral 22h30. Pelas 24 horas, as atenções vão para o Espetáculo Pirotécnico de Passagem de Ano, seguindo-se às 02:00H, o Espetáculo “Noite de Passagem de Ano 2017/2018”, na Praça do Povo.

No dia 1 de janeiro de 2018, às 18:00H e 21:30H, realiza-se o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Clássica da Madeira, no Teatro Municipal Baltazar Dias.