Murais “A Baleia” e “A Cauda da Baleia” foram inaugurados

Shares

Paulo Cafôfo, inaugurou hoje, no Auto-Silo do Campo da Barca, os murais “A Baleia” e “A Cauda da Baleia”, da autoria do artista argentino Marcos Milewski. São duas obras promovidas pela Câmara Municipal e que reforçam “a aposta do Funchal na arte urbana como forma de requalificação do espaço público, enquadrada no nosso Programa de Revitalização do Comércio, que vista a torná-lo mais atrativo e acolhedor”, explicou o autarca do Funchal.

“O que fizemos foi pegar numa parede completamente descaracterizada desta zona da cidade e criar um novo elemento de atratividade na envolvência do antigo Matadouro do Funchal, para o qual temos, como é público, prevista a criação de um pólo de inovação e criatividade. Esta localização, periférica relativamente ao casco histórica da Cidade, visa, igualmente, potenciar a descentralização dentro da nossa malha urbana e criar condições de maior atratividade noutras zonas da cidade, a partir desta requalificação da zona envolvente ao antigo Matadouro, que para nós será particularmente simbólica, sendo um primeiro passo esta intervenção fantástica do Marcos Milewski”.

O Presidente sublinhou que “a arte urbana serve não só para requalificar o espaço público, mas também para democratizar o acesso à cultura. Uma obra de arte não tem de estar numa galeria, entre quatro paredes, pode estar num espaço público acessível a todos e isto tem impacto, tanto em termos turísticos, numa cidade como a nossa, mas igualmente no estímulo à criatividade, porque queremos que, a partir daqui, cada vez mais artistas se sintam motivados a produzir e a propor à cidade novas criações no espaço público”.

Paulo Cafôfo referiu, por fim, que “o tema destas obras está associado à proteção ambiental, à preservação de espécies e a uma atividade turística cada vez mais significativa como é a observação de cetáceos, pelo que, entre a requalificação do espaço público, o estímulo à criatividade, a consciencialização ambiental e a promoção turística, entendemos que esta é uma conjugação perfeita e que põe a cidade está ainda mais bonita, nesta altura do ano”.