Orquestra Clássica da Madeira apresenta obra do compositor Jean Sibelius

O Teatro Municipal Baltazar Dias será palco, este sábado, pelas 18 horas, de mais um concerto. De acordo com Norberto Gomes, Diretor Artístico, “a Orquestra Clássica da Madeira, convida o seu estimado e devotado público a celebrar a obra do compositor Jean Sibelius através destas duas extraordinárias composições da sua criação. Sibelius, figura incontornável da composição musical dos finais do Séc. XIX e princípios do Séc. XX, sendo um dos principais responsáveis pela origem de uma ideia de identidade nacional finlandesa através da música, é interpretado este sábado, pela batuta do maestro Cesário Costa e pelo violino da jovem solista Hawijch Elders que abre neste concerto o Ciclo Jovens Solistas. Neste regresso do maestro Cesário Costa, bem conhecido da Orquestra Clássica da Madeira e do nosso público, vamos assistir à interpretação de duas obras maiores da inspiração de Sibelius, que foram compostas no início do séc. XX. A sinfonia nº 2, escrita entre 1901/02 e estreada em 1902 em Helsínquia pelo próprio compositor a dirigir, e o extraordinário concerto para violino e orquestra composto em 1904 sendo a sua primeira audição absoluta em Helsínquia em 1904 pelas mãos de Sibelius na direção e Karel Halíř ao violino.

A virtuosa e premiada jovem violinista Hawijch Elders, a quem se augura uma carreira internacional extraordinária, e que teve ensinamentos dos mais conceituados pedagogos da atualidade, por certo nos irá encantar com a sua natural e reconhecida musicalidade e destreza neste concerto de Sibelius que é sempre um desafio para para apresentar em palco.

Uma oportunidade a não perder para ouvir também nas mãos da nossa jovem solista, um instrumento construído em 1830 por dois dos mais importantes construtores italianos do séc. XIX, Raffaele e Antonio Gagliano.

Neste sábado, com a sua orquestra, ouça Sibelius na sala de concertos perto da sua casa. No Teatro Baltazar Dias, junte-se a nós e sinta a música que preparamos para si.”

Os bilhetes custam entre 20€ e 5€ e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

PROGRAMA:

Jean Sibelius (1865-1957) – Concerto para Violino e Orquestra Op.47

Jean Sibelius (1865-1957) – Sinfonia nº2 Op.43