Baltazar Dias comemora 129 anos no sábado

O Teatro Municipal Baltazar Dias comemora este sábado, dia 11 de março, o seu 129º aniversário, com uma agenda de 8 horas sem intervalo, que dará ao público a oportunidade de cruzar diferentes áreas da programação presente na temporada artística, nomeadamente com uma peça de teatro, animação de rua, uma conferência, uma atuação de dança, uma visita infantil e duas atuações musicais. Será um programa gratuito e aberto à população, sendo a única exceção a peça “As Barrigas também têm Dentro”, do Teatro Feiticeiro do Norte, que terá um custo simbólico de seis euros para adultos e três euros para crianças.

A Câmara Municipal do Funchal dá seguimento, desta forma, à sua política de revitalização e valorização do Teatro, que levou a que o Baltazar Dias batesse, no ano passado, o seu recorde de espetadores, com 48 mil pessoas a terem passado pela sala de espetáculos mais simbólica da Madeira. Tratou-se de um aumento de 25% em relação a 2014 e colocou a média de ocupação da sala acima da média nacional de 51%. A CMF incentiva, por isso, a que a população continue a aderir e a aproveitar esta oferta cultural sem paralelo na Autarquia.

Um dos pontos altos da programação será o lançamento do programa Baltazar Júnior, que vem complementar o serviço educativo do Teatro, sendo dedicado a crianças entre os 6 e os 12 anos. Este inclui uma visita guiada ao Teatro para os mais novos, complementada com oficinas para a infância, sendo uma atividade gratuita mediante levantamento de bilhetes (max. 25 crianças). Terá a duração de uma hora, começando este sábado, às 15h, e passará a ter quatro sessões por mês. Neste sábado de aniversário, outro dos destaques será a conversa sobre Teatro com João Mota, fundador da Comuna Teatro de Pesquisa, antigo diretor do Teatro Nacional D. Maria II e presidente da Escola Superior de Teatro e Cinema, e Carlos Avilez, um dos fundadores do Teatro Experimental de Cascais e uma das presenças mais sólidas do teatro português, moderada por Valentina Jesus.

A programação encerra com a peça “As Barrigas também têm Dentro”, do Teatro Feiticeiro do Norte, um espetáculo intimista, em cima do palco, a partir de textos de Manuel António Pina, que é uma referência na literatura para a infância, com Élvio Camacho e Paula Erra.

Programação do 129º Aniversário do Teatro Municipal Baltazar Dias:

12h – Dueto Tiago & Elisa (Música, Rua Frente ao Teatro, gratuito)

13h – Projeto Vértice (Música, Rua Frente ao Teatro, gratuito)

14h – Dançando com a Diferença “Menina da Lua” e “Endless” (Dança, Rua Frente ao Teatro, gratuito)

14h30 – Malabaristas e Andas do Sorriso Encantado (Rua Frente ao Teatro, gratuito)

15h – Baltazar Júnior (Teatro, Atividade nos Camarins, gratuito para 25 crianças por sessão)

16h – Conversas de Teatro com Carlos Avilez e João Mota (Salão Nobre, gratuito, moderação de Valentina Jesus)

19h – Peça “As Barrigas também têm Dentro” (Palco do Teatro, pago: 6€ adultos/ 3€ crianças)

20h – Cocktail (Foyer, gratuito, promovido pela Associação Barmen da Madeira)