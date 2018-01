Documentário português sobre Transexualidade é apresentado na Madeira

Shares

A convite da Câmara Municipal do Funchal, o documentário português “Rip 2 My Youth” que retrata a história de um jovem transexual vai ser apresentado no Funchal, no dia 18 de janeiro, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, numa sessão aberta ao público e com entrada livre.

Realizado por um grupo de alunos do Mestrado de Audiovisual e Multimédia da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS), “Rip 2 My Youth” conta a história real de Isaac dos Santos, um jovem de 20 anos, que passou pelo processo de transição de género. Desde muito novo que Isaac percebeu que não se identificava com o sexo feminino, tendo decidido mudar a sua vida e o seu corpo quando tinha apenas 18 anos.

Em “Rip 2 My Youth” é relatado todo o processo de transformação de Isaac num percurso duro mas gratificante, marcado pelo seu forte carisma e determinação.

O documentário é co-produzido pela Comprimido, agência de web vídeo marketing, e é um dos primeiros filmes sobre transexualidade realizados em Portugal, com um testemunho real e uma história positiva sobre um dos temas mais fraturantes e tabu da sociedade atual.

Depois das sessões em Lisboa e Porto, o Funchal é a terceira cidade a receber “RIP 2 My Youth”, seguindo-se brevemente mais exibições por Portugal.

Ficha Técnica

Realização: João Pico, Elizabeth Vieira, João Figueiredo

Produção: Elizabeth Vieira

Edição: João Pico e João Figueiredo

Assistente de Edição: Hugo Louro

Adaptação do Guião: João Gama, Susana Maciel

Guião Original: Mariana Ramos

Captação de Imagem: João Pico, Elizabeth Vieira, João Figueiredo, Susana Maciel

Captação de Som: Elizabeth Vieira, João Gama

Pós-Produção de Áudio: InSonik

Música: João Pico