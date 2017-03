Arranque do Rota das Estrelas faz-se com 2 restaurantes anfitriões

Pela primeira vez, o arranque do festival Rota das Estrelas faz-se com 2 restaurantes anfitriões.

A edição de 2017 começa na Madeira com os restaurantes IL GALLO D’ORO (2 estrelas Michelin) e WILLIAM (1 estrela Michelin) que se juntam no emblemático Mercado dos Lavradores, prestando uma homenagem e uma interpretação muito especial dos produtos locais.

O “Madeira Terroir” acontece a 24 de março, na PRAÇA DO PEIXE do Mercado dos Lavradores, e apresenta uma fusão entre alta gastronomia, enologia, música e performance. Num ambiente descontraído e de alguma espetacularidade, este jantar volante oferece um conjunto de sabores distribuídos por 18 bancadas que reúnem mais de 20 Chefes, na sua maioria com estrela Michelin.

Está garantida uma interação entre os protagonistas da cozinha e o público, numa partilha de conhecimento e dicas gastronómicas.

Maracujá, tomate inglês, mango, pão do Santo da Serra, vinho, legumes e flores comestíveis, variedades de peixe como o atum, o bonito o polvo e o carapau são alguns dos produtos em evidência.