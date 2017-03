Bistrô4 e Il Gallo D’Oro participam no Goût de France

Os restaurantes Bistrô4, no PortoBay Liberdade e Il Gallo D’Oro (2 estrelas Michelin), no hotel The Cliff Bay, vão participar na 3ª edição do Goût de/Good France, um evento gastrómico que junta mais de 2000 chefes nos 5 continentes para celebrar a gastronomia francesa no 1º dia de Primavera, 21 de março de 2017.

Os restaurantes participantes irão servir um jantar especial para homenagear a excelência da cozinha francesa, a sua capacidade de inovação e os valores que esta transmite: partilha, prazer, respeito pelos seus contemporâneos e pelo planeta. Os chefes João Espírito Santo (Bistrô4) e Benoît Sinthon (Il Gallo D’Oro) têm preparados menus que evocam a verdadeira essência da gastronomia francesa.

O Bistrô4 apresenta uma sugestão de menu que inclui Pâté en croûte, Perna borrego de leite assada, Neve de queijo de cabra com pera bêbada e Mil folhas com creme de caramelo salgado.

O Il Gallo D’Oro presta homenagem à cozinha francesa com um Duo de foie gras Madeira- Açores, Carabineiro com royale de funcho, caviar esturjão e creme ligeira de crustáceos, Poularde de bresse “Il Gallo d’ Oro”, Neve de queijo de

cabra e Vacherin exotico mango- maracujá.

Goût de France / Good France

Goût de France / Good France, é uma iniciativa do Ministério francês dos Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento Internacional, que tem por objetivo promover o património cultural e culinário francês. Inspirado por Auguste Escoffier, que lançou o “Dîners D’Épicure “(Jantares Epicuristas) em 1912 (o mesmo menu, no mesmo dia, em várias cidades do mundo, para um grande número de convidados), Goût de / Good France desenvolve esta ideia com o desejo de agregar todas as categorias de restaurantes em todo o mundo.

Este acontecimento será uma das primeiras ilustrações concretas da inscrição da gastronomia francesa no património mundial da UNESCO e da sua influência no mundo.