“Madeira Terroir” estreia Rota das Estrelas 2017

A estreia da 8ª edição do festival gastronómico Rota das Estrelas faz-se novamente no Funchal e pela primeira vez terá dois restaurantes anfitriões – o Il Gallo d´Oro, do hotel The Cliff Bay (PortoBay Hotels & Resorts) e o William, do hotel Belmond Reid’s Palace (Belmond Ltd.).

Os restaurantes Il Gallo d´Oro (2 estrelas Michelin) e William (1 estrela Michelin) juntam-se no emblemático Mercado dos Lavradores, no Funchal, para prestar uma homenagem e uma interpretação muito especial dos produtos locais. O evento “Madeira Terroir” acontece a 24 de março, na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores e apresenta uma fusão entre alta gastronomia, enologia, música e performance.

Num ambiente descontraído e de alguma espetacularidade, este jantar volante oferece um conjunto de sabores distribuídos por 18 bancadas que reúnem mais de 20 Chefes, na sua maioria com estrela Michelin.

Além de Benoît Sinthon (Il Gallo d’Oro . Madeira . 2 estrelas Michelin) e Luís Pestana (William . Madeira . 1 estrela Michelin), o “Madeira Terroir” vai contar com Diego Guerrero (DStage . Madrid . 2 estrelas Michelin), Pepe Solla (Casa Solla . Valência . 1 estrela Michelin), Javier Olleros (Culler de Pau . Galiza . 2 estrelas Michelin), Henrique Sá Pessoa (Alma .Lisboa . 1 estrela Michelin), Sergi Arola ( LAB . Sintra . 1 estrela Michelin), Alexandre Silva (Loco . Lisboa . 1 estrela Michelin), Vítor Matos (Antiqvvm . Porto . 1 estrela Michelin), David Faure (Aphrodite . França), Paulo Morais (Rabo d’Pêxe . Lisboa), Olivier Barbarin (Château d’Audrieu . França), Claire Verneil (Chefe consultora . França), Noélia (Noélia & Jerónimo . Tavira) e Paula Peliteiro (Sra Peliteiro . Esposende). A este leque de Chefes convidados, junta-se uma equipa de Chefes de PortoBay Hotels & Resorts e do Belmond Reids Palace.

O tributo aos vinhos portugueses estará a cargo dos mais reconhecidos sommeliers portugueses. De fora da Região, e convidados para o evento, chegam António Lopes, Miguel Martins, João Chambel, Francisco Marques e Nuno Jorge.

Além do evento de arranque – Madeira Terroir, a marca do festival Rota das Estrelas na ilha da Madeira prossegue com o evento do Il Gallo d´Oro que acontece logo de seguida, entre 25 e 28 de março, e o evento do William que se realiza nos dias 23 e 24 de junho deste ano. Desde o seu início em 2010, a Rota das Estrelas já trouxe à Madeira mais de 60 Chefes de várias nacionalidades.