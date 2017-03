V concerto do Ciclo Grandes Solistas na ALM

A Orquestra Clássica da Madeira, através da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, apresenta-se em palco no próximo sábado, dia 11 de março, pelas 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

“Neste V concerto do Ciclo Grandes Solistas, a Orquestra Clássica da Madeira presenteia o seu público com duas obras de referencia do genial Mozart. A Sinfonia nª 40 e a Sinfonia Concertante para violino, viola e orquestra. Como solistas, teremos Igor e Vesna Gruppman. Dois músicos com carreiras absolutamente extraordinárias que têm cooperado com orquestras e maestros de referencia mundial”.

O maestro e violinista Igor Gruppman, que neste concerto toca com um precioso violino construído em 1731 por Antonius Stradivarius, em Itália, é concertino da Orquestra Filarmónica de Roterdão, já colaborou como solista e concertino com a Sinfónica de Londres, Royal Philharmonic de Londres, S. Martin in the Fields.