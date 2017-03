Marcelo exige esclarecimentos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, exige um esclarecimento sobre o cancelamento pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa de uma conferência do politólogo Jaime Nogueira Pinto.

“O Presidente da República é o guardião dos direitos constitucionais, entre eles a liberdade de expressão. Por isso, para mim é incompreensível uma decisão daquelas por parte de uma instituição pública, como é uma faculdade pública”, disse Marcelo Rebelo de Sousa no final de uma visita à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), em Lisboa. Eu espero um esclarecimento, e também os efeitos decorrentes de uma decisão dessas. Para já, tentar perceber a razão de ser de uma decisão tão absurda no quadro de uma democracia.”

A direcção da Faculdade cancelou a conferência do politólogo Jaime Nogueira Pinto por alegada “ausência das indispensáveis condições de normalidade”. Em comunicado, explicou que chegaram ao seu conhecimento, “por diversas vias, incluindo comunicações por e-mail e telefonemas, preocupações concretas e indicações relativamente à inexistência de condições de normalidade e de serenidade em que o evento deveria ter lugar”.