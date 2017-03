Embaixada da Alemanha promove estudo da língua alemã

A Embaixada da República Federal da Alemanha, o Goethe-Institut e a Direção-Geral da Educação promovem um concurso para selecionar quatro alunos portugueses que participarão no programa de prémios para o incentivo de alunos ao estudo da língua alemã, o qual é financiado pelo Ministério Federal das Relações Externas e organizado pelo PAD – Pädagogischer Austausch Dienst (Serviço de Intercâmbio Pedagógico).

Do programa consta uma viagem de quatro semanas à Alemanha, a ter lugar entre 09 de agosto e 08 de setembro de 2017, no âmbito da qual será proporcionada aos alunos selecionados uma vivência intercultural da maior relevância, que lhes permitirá formar uma imagem moderna e autêntica da Alemanha, assim como contactar com jovens de diversos contextos socioculturais. Durante duas semanas, os premiados ficarão em casas de “famílias de acolhimento” e participarão em aulas com os “irmãos de acolhimento”, do mesmo nível etário. Nas restantes duas semanas, serão realizadas visitas a várias cidades, com alojamento em unidades hoteleiras.

Com vista à seleção dos quatro alunos de nacionalidade portuguesa, deverão os interessados que reúnam as condições de participação enviar, até ao dia 27 de março de 2017, um trabalho individual, bem como o formulário de identificação pessoal devidamente preenchido, para o endereço eletrónico bkd@lissabon.goethe.org.

Para informação mais detalhada sobre as condições de participação e as características dos trabalhos a apresentar, bem como para aceder ao documento de identificação deverá ser consultada a página eletrónica da Embaixada da República Federal da Alemanha em Portugal.