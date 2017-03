Marcelo Rebelo de Sousa visita exposição dos Açores no Parlamento Europeu

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a exposição “Azorean Colours”, que esteve patente no Parlamento Europeu e que foi promovida pela eurodeputada Sofia Ribeiro, tendo ficado “muito interessado” pelas obras apresentadas.

No âmbito da semana de celebração do 60º aniversário do Tratado de Roma, o presidente da Republica portuguesa deslocou-se a Bruxelas e realizou uma série de reuniões com os eurodeputados, presidente do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, de modo a reafirmar o compromisso de Portugal com o Projecto Europeu. Após a reunião com os Eurodeputados portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa, a convite da eurodeputada Sofia Ribeiro, visitou a exposição dos Açores nesta instituição.

“após ter conhecimento da vinda do Senhor Presidente ao Parlamento Europeu, imediatamente envidei esforços para que ele pudesse visitar a exposição da escola de pintura do artista Martim Cymbron, no âmbito da iniciativa que promovi, convite que aceitou prontamente, honrando-nos com a sua presença”, explicou Sofia Ribeiro.