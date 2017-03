Presidente da República enviou mensagem de condolências à Rainha Isabel II

O Presidente da República dirigiu, a partir do Porto, uma mensagem de condolências a Sua Majestade a Rainha Isabel II. Na respetiva missiva, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condenou o trágico atentado ocorrido em Londres, e do qual resultaram vários mortos e inúmeras pessoas feridas.

Ao regressar de Bruxelas, onde entre outros compromissos, depositou uma coroa de flores em memória das vítimas dos atentados ocorridos há precisamente um ano naquela cidade e no aeroporto de Zaventem, o Presidente da República sublinhou ainda a importância de uma Europa unida no combate ao terrorismo e na defesa constante e permanente dos valores da democracia, da promoção da paz e do respeito pelos Direitos do Homem.

No final da mensagem, o Presidente da República transmitiu toda a solidariedade e os sentimentos do sentido pesar do povo português para com o povo britânico e, de modo particular, com as famílias das vítimas.