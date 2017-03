Congresso de Viagens 2017 da ABTA ‘é exemplo de captação de eventos no setor do turismo´

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, em Lisboa, que a captação de eventos é uma prioridade para a sustentabilidade do Destino Açores, destacando o Congresso de Viagens 2017 da ABTA – Association of British Travel Agents como um “excelente” exemplo da aposta neste segmento.

Marta Guerreiro falava após a assinatura de um acordo entre o Governo dos Açores, a ABTA e a APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, no âmbito da realização do Congresso de Viagens 2017 da ABTA, que terá lugar no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, entre 9 e 11 de outubro.

“Este evento trará à Região cerca de 600 pessoas, nomeadamente agentes de viagens, operadores turísticos e jornalistas provenientes de Inglaterra”, salientou a Secretária Regional, acrescentando que “será uma oportunidade excecional para promover os Açores junto dos agentes de viagem britânicos, atendendo a que se trata de um dos mercados prioritários para a Região”.

Marta Guerreiro frisou que esta iniciativa representa que “a captação de fluxos turísticos se estende, cada vez mais, ao longo de todo o ano e mostra como os Açores se podem posicionar no que diz respeito ao segmento do Turismo de Negócios”.

O mercado britânico é um dos nove mercados emissores definidos no Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores, tendo registado em 2016 um crescimento do número de hóspedes de 12,26% em relação ao ano anterior. “Os ingleses são um dos povos com mais apetência para fazer viagens fora do seu país, o que, aliado à boa proximidade geográfica dos Açores, fazem-nos avaliar que existe um potencial de crescimento de fluxos deste mercado para a Região”, frisou a titular da pasta do Turismo.

A ABTA é uma associação que contempla a grande maioria dos agentes de viagem ingleses, contando com cerca de 1.200 membros, com mais 5.000 lojas e escritórios, sendo que 90% dos pacotes de férias no Reino Unido são vendidos através dos membros desta associação.

A realização do seu congresso nos Açores representará, por isso, um aumento de notoriedade da Região e uma maior probabilidade de aumentar as vendas para os Açores.