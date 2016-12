Turismo nos Açores com bons números

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo manifestou satisfação com a perspetiva de que 2016 seja o melhor ano de sempre em todas as ilhas e nos vários indicadores do turismo, nomeadamente com uma evolução acima de 20% no crescimento das dormidas na hotelaria tradicional e com a expetativa dos proveitos totais poderem ultrapassar 70 milhões de euros, um crescimento na ordem dos 30%.

Marta Guerreiro, em declarações na Horta, no final de reuniões com os parceiros do setor na ilha do Faial, frisou que, no caso específico das ilhas do Triângulo, o crescimento é “significativo” e a sua evolução deve ser vista olhando para as variações dos dois últimos anos.

Relativamente à operação da SATA para o Faial, “não se regista um aumento em termos de número de voos, mas o turismo regista uma evolução positiva, o que significa que os turistas estão a chegar ao Faial, ou porque os voos estão mais cheios ou porque os reencaminhamentos estão a fazer o seu papel”, afirmou a Secretária Regional.

A titular da pasta do Turismo deslocou-se quarta-feira ao Pico e ontem ao Faial, tendo reunido nas duas ilhas com os agentes do setor para recolher contributos e manter uma política concertada com os interesses de quem está no terreno.