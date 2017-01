Desenvolvimento do turismo dos Açores também passa por sinergias entre a Região e a República

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores salientou a importância de uma política concertada com as instituições nacionais, para a promoção turística da Região, defendendo que as sinergias com o Governo da República são “importantes” para o desenvolvimento sustentado do setor.

Marta Guerreiro, que falava, na tarde de ontem, em Lisboa, após uma reunião com a secretária de Estado do Turismo, destacou que “devem ser potenciadas sinergias de uma maior cooperação entre os organismos, nomeadamente ao nível da formação profissional, promoção, angariação de eventos, certificação de destinos, linhas de apoio e financiamento, entre outros”.

Quanto à formação profissional, a secretária regional recordou que “é um dos desafios mais exigentes para reforçar a qualidade percecionada do destino, sendo que estão a ser trabalhadas medidas para garantir a qualificação, o intercâmbio e a reconversão dos recursos humanos, assim como a qualificação e inovação dos produtos e serviços”.

De referir que se pretende encetar um trabalho de desenvolvimento dos produtos primários para cada uma das ilhas do arquipélago açoriano, evidenciando as características peculiares de cada uma delas. “Temos vindo a apostar também na angariação de eventos de renome internacional no âmbito do surf, bodyboard, mergulho, pesca desportiva, BTT, canyoning, trail running, parapente, etc., sendo intenção também incentivar outro tipo de eventos na Região, por exemplo, o turismo de negócios e de congressos”, frisou a Marta Guerreiro, na linha do que tem vindo a ser implementado através do PEMTA – Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores.