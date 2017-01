Nacional derrotado em Chaves

Em jogo da 18.º jornada da Liga NOS, primeira da 2ª volta, o Nacional foi, na noite de ontem, derrotado em Chaves por 2-0 num encontro em que “tudo correu mal”. Para começar, faltou alguma sorte na hora de aproveitar as oportunidades criadas, enquanto que do lado do Chaves “sobrou felicidade” em dois remates que batem no poste e depois entraram na baliza de Rui Silva, o último dos quais já em tempo de compensação na primeira parte.

Depois, faltou também acerto à equipa da arbitragem, que “deixou passar sem punição uma grande penalidade bem evidente sobre Tiago Rodrigues”, numa altura em que o resultado era de 1-0.

A finalizar, a lesão de Hamzaoui, que na sequência de uma disputa de bola, sofreu um violento traumatismo craniano e teve perda de consciência, sendo transportado ao Hospital. A única boa noticia do dia é que os exames realizados não detectaram qualquer lesão. Mesmo assim, terá de ficar internado nas próximas 24 horas, sob observação, fazendo-se então o diagnóstico final.

Para segundo plano fica assim a boa exibição da equipa, especialmente nos primeiros 45 minutos, dando claros sinais de retoma e que a muito curto prazo os resultados vão aparecer.