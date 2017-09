Jovem foi acusado de ataque a Metro de Londres

Ahmed Hassan,de 18 anos, foi hoje acusado pelas autoridades britânicas de tentativa de homicídio e de causar uma explosão com possibilidade de matar. O jovem esteve envolvido no ataque no metro de Londres da semana passada.

Hassan foi detido em Dover no passado sábado, um dia após o ataque. Estaria a tentar embarcar num ferry com destino a França. É um dos seis detidos por suspeita de envolvimento na explosão na estação de Parsons Green, dois dos quais foram entretanto libertados sem acusação.

A bomba caseira detonou parcialmente e, segundo a chefe da polícia de Londres, Cressida Dick, estava cheia de estilhaços pelo que os danos poderiam ter sido muito piores.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado através de um comunicado divulgado pelo seu órgão de propaganda, Amaq.