Mulher detida pelo crime de exposição ou abandono

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve uma mulher, presumível autora de um crime de exposição ou abandono, do qual resultou a morte do seu filho menor de apenas dois anos e meio, colhido por um comboio na linha ferroviária da Beira Alta, próximo do apeadeiro de Sobral da Serra.

A detida, com 23 anos de idade, vai agora ser presente às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coação.