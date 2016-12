Detidos três suspeitos por tráfico de estupefacientes na Guarda

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, no desenvolvimento de uma investigação no âmbito da qual, em abril e dezembro do corrente ano, tinham já sido detidas dezanove pessoas, integrantes de um vasto grupo responsável pela venda de elevadas quantidades de produtos estupefacientes nos concelhos da Guarda e de Manteigas, procedeu agora à detenção de mais três suspeitos.

Os detidos, com as idades de 21, 29 e 30 anos, foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial e ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.