No próximo dia 5 de maio decorrerá na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria, o 5.º Encontro Psicologia em Contexto Educativo, promovido pelo Serviço de Apoio ao Estudante (SAPE) do IPLeiria, em colaboração com psicólogos escolares.

À semelhança das edições anteriores, neste Encontro, pretende-se promover a reflexão e atualização de conhecimentos e competências, bem como o desenvolvimento de estratégias e instrumentos de intervenção que reforcem a importância e necessidade crescente dos psicólogos em diversos contextos educativos.

Informações e detalhes podem ser obtidas em https://sapeipl.wixsite.com/psicoeducativo.