“Ciclo os Concertos para Violoncelo” no Teatro Municipal Baltazar Dias

Shares

Este sábado, 25 de novembro, pelas 18h00.

Com uma linguagem reconhecida, com uma estética musical e robustez formal, Luís Tinoco revela-se hoje um dos compositores mais criativos em Portugal. É com o seu concerto para violoncelo e orquestra, com Filipe Quaresma a solo, a quem foi dedicada a obra, que a Orquestra Clássica da Madeira abre o “Ciclo os Concertos para Violoncelo” desta Temporada.

Filipe Quaresma, que se estreia como solista com a nossa orquestra, é considerado “…um dos mais interessantes músicos portugueses da atualidade” (in jornal Público), e com uma “…forma precisa e soberbamente articulada de tocar, cheia de paixão e bastante contemplativa…” pela revista da especialidade The Strad Magazine.

Destacamos também o convidado Élvio Camacho, ator, que também pela primeira vez se apresenta com a nossa orquestra. Élvio Camacho, ator multifacetado, narra, neste concerto os Contos Fantásticos musicados por Luís Tinoco, com texto de Terry Jones.

A direção da orquestra estará nas mãos do maestro Pedro Neves que nestes anos de colaboração, já nos habituou com as suas elegantes e cativantes interpretações.

Obras para ouvir. Obras do nosso tempo na nossa programação, servindo este bem precioso que é a música. Criações musicais quebrando barreiras em busca de novas sonoridades, artistas completos dando o seu melhor. Tudo isto para si, este sábado!

“É cultura, é arte, é música. Ao seu alcance. Desejamos a sua presença, no Teatro Baltazar Dias.”

Os bilhetes custam entre 20€ e 5€ e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.