CMF apresenta em Lisboa a sua Estratégia Municipal de Turismo

O Departamento de Economia e Cultura (DEC) da Câmara Municipal do Funchal apresenta amanhã, no Encontro de Quadros da Câmara Municipal de Lisboa 2017, a sua Estratégia Municipal de Turismo. A Autarquia da capital seleciona, anualmente, vários projetos de todo o país para apresentação na cimeira entre os seus profissionais e a candidatura do Funchal foi, neste caso, bem-sucedida, com a organização a considerar que “o projeto «Funchal é Mais Turismo» muito contribuirá para o enriquecimento deste evento com expressão nacional”. O encontro decorre esta quinta e sexta-feira, no Fórum Lisboa.

Sob o mote “Sabemos, Fazemos, Partilhamos”, serão partilhados projetos de todo o país, considerados de referência no âmbito municipal. O encontro visa a troca de experiências em torno de práticas de excelência com impacto na cidade e na vida dos munícipes, promovendo trabalhos em parceria. Para além de um conjunto de workshops, visitas, vídeos e posters, serão debatidos vários temas, tais como: mobilidade e acessibilidade; inovação, organização e economia; património e herança cultural; qualidade de vida e ambiente; inclusão e cidadania; habitação e espaço público; marcas e produtos; e, finalmente, turismo, desporto e identidade local, painel onde terá voz o Funchal, através da responsável pelo DEC da Autarquia, Raquel Brazão.

Recorde-se que, no passado mês de julho, o Funchal recebeu o prémio Município do Ano Regiões Autónomas 2017, justamente através da Estratégia Municipal de Turismo, tendo o mesmo sido atribuído pela Universidade do Minho, através da plataforma UM-Cidades, naquela que foi a 4ª edição do concurso. O Funchal foi, então, o único Município nomeado do Arquipélago da Madeira.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, enaltece que “a apresentação no encontro anual de quadros da Câmara de Lisboa é mais um reconhecimento para uma estratégia que tem sido central para este Executivo, desde o primeiro mandato. Nos últimos dois anos, assumimos como objetivo estrutural qualificar o produto turístico do Funchal, assentes na premissa de que os Municípios têm um papel determinante nos bons resultados de qualquer Região a esse nível. Se tivermos em conta que a Madeira é uma região turística por excelência, e que o Funchal é o catalisador natural desse fenómeno, fazia ainda mais sentido que passássemos a ser de vez um agente ativo nestas questões. Os resultados estão à vista.”