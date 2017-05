Um avião da TAP (1681) com chegada prevista no Aeroporto da Madeira para esta tarde, pelas 13:45H, foi desviado para o Porto Santo sem sequer ter aterrado na Madeira. Segundo conseguimos apurar, os passageiros terão, alegadamente, ficado bloqueados no avião sem quaisquer explicações. Os passageiros terão pedido informações mas segundo consta foi-lhes indicado que as informações seriam facultadas em terra.

