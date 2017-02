TAP inaugura nova rota no Verão

Colónia é o novo destino europeu a ser operado pela TAP, com dois voos diários, sendo, desta forma, o oitavo destino que a companhia aérea lança para o Verão deste ano. Com a abertura desta nova rota – que servirá o Aeroporto de Colónia/Bona – a TAP consolida a sua presença no mercado alemão, conseguindo cobrir um total de sete destinos na Alemanha: Frankfurt, Berlim, Hamburgo, Munique, Dusseldorf, Estugarda e, agora, Colónia.

Já no presente ano, a TAP registou um crescimento de 25% no número de passageiros transportados nas linhas europeias, sendo que na Alemanha o aumento é superior à média: 27%.

Recorde-se a cidade de Colónia junta-se a uma lista de destinos já anunciados pela TAP em 2017: Toronto, Abidjan, Estugarda, Gran Canaria, Alicante, Bucareste e Budapeste.