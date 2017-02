O painel de oradores do Football Talks-2017 ganhou mais um nome de peso: Giorgio Marchetti, atual Secretário-Geral Adjunto e diretor de Competições da UEFA, vai falar sobre o novo modelo da Champions e a distribuição de receitas pelos clubes europeus no Congresso Internacional de Futebol organizado pela FPF que vai decorrer no Centro de Congressos do Estoril entre os dias 22 e 24 de março.